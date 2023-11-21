Песков заявил, что у Кремля нет информации о госнаградах для Адама Кадырова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента "Газеты.Ru" заявил, что у него нет информации о возможном награждении сына главы Чечни Адама Кадырова какими-либо государственными наградами.
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