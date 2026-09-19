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Дмитрий Куликов: Европа хочет повоевать с Россией так, чтобы успеть провести мобилизацию своего населения

Дмитрий Куликов: Европа хочет повоевать с Россией так, чтобы успеть провести мобилизацию своего населения

США находятся в ситуации, когда количество проблем (задач, не имеющих очевидного решения) огромное. Их политико-экономическая система перенапряжена.

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