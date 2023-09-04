В Госдуме сделали заявление о блокировке VPN-сервисов

Россиян предупредили о блокировке VPN-сервисов в стране, сообщает PRIMPRESS. Роскомнадзор, по словам депутата Олега Матвейчева, старается заблокировать в России все возможные VPN-сервисы, поскольку, обходя блокировки, они помогают нарушать закон.