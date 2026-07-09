Губернатор Севастополя Развожаев – об отмене третьих смен в лагерях в регионе: Отменяем третью смену в детских лагерях.
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Губернатор Севастополя Развожаев – об отмене третьих смен в лагерях в регионе: Отменяем третью смену в детских лагерях.
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