23% женщин в погоне за идеалом партнёра

«Что лучше? Синица в руке или журавль в небе?», — гласит старая русская поговорка. Исследователи социально— развлекательной сети «Фотострана» решили опросить 18000 женщин в Кирове и выяснить, как они себе представляют себе своего партнёра.
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