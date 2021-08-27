Депприроды ЯНАО ждет оптимизация. Решается судьба сразу двух госучреждений

Штаты одного из учреждений уменьшат сразу на 17 единиц Деятельность сразу двух учреждений, подведомственных департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса (ДПРР) ЯНАО будет оптимизирована.