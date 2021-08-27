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Депприроды ЯНАО ждет оптимизация. Решается судьба сразу двух госучреждений

Депприроды ЯНАО ждет оптимизация. Решается судьба сразу двух госучреждений

Штаты одного из учреждений уменьшат сразу на 17 единиц Деятельность сразу двух учреждений, подведомственных департаменту природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса (ДПРР) ЯНАО будет оптимизирована.

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