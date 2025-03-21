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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Семшов: «В сборную сейчас вызываются футболисты, у которых просто есть российский паспорт. Раньше нужно было или блеснуть или стабильно играть»

25 марта Россия сыграет со сборной Замбии. BetBoom матч сборной России против Замбии пройдет 25 марта в Москве.

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