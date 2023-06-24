Политолог Шаповалов: действия мятежников на руку Западу и Киеву

Политолог Владимир Шаповалов в беседе с РЕН ТВ заявил, что участники мятежа, организованного основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, порождают раскол в обществе и служат исключительно в интересах Запада и киевского режима.
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