Стоимость выступлений Кати Лель упала в четыре раза

Цены на выступления певицы Кати Лель рухнули после ее неожиданного успеха в TikTok за рубежом. Как сообщается в Telegram-канале Mash, артистка оказалась не востребованной во время празднования 8 Марта: звезде нулевых пришлось согласиться на меньшие гонорары.