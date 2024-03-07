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Стоимость выступлений Кати Лель упала в четыре раза

Стоимость выступлений Кати Лель упала в четыре раза

Цены на выступления певицы Кати Лель рухнули после ее неожиданного успеха в TikTok за рубежом. Как сообщается в Telegram-канале Mash, артистка оказалась не востребованной во время празднования 8 Марта: звезде нулевых пришлось согласиться на меньшие гонорары.

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