Обзор роста ликвидных облигаций на Мосбирже

Корпоративные облигации, торгующиеся на Мосбирже, продемонстрировали рост до 1%. Облигации с рейтингом «AAA» считаются самыми надежными, в них инвестируют пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.
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