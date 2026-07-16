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Обзор роста ликвидных облигаций на Мосбирже

Обзор роста ликвидных облигаций на Мосбирже

Корпоративные облигации, торгующиеся на Мосбирже, продемонстрировали рост до 1%. Облигации с рейтингом «AAA» считаются самыми надежными, в них инвестируют пенсионные фонды и другие институциональные инвесторы.

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