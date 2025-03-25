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Меркурис: Украина пыталась сорвать договоренности России и США в Эр-Рияде

Меркурис: Украина пыталась сорвать договоренности России и США в Эр-Рияде

Украинская делегация прибыла в Саудовскую Аравию, рассчитывая сорвать договоренности России и США. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
И так мы будем говорить и мониторить, а они брехать и обстреливать мирных жителей. Великая страна Россия она себя прежде должна уважать, а потом уже по возможности противника! Видеть сегодня новые отношения с США это много преувеличено. Поставки вооружения они не прекратили как и разведданные. А с нас хотят получить многое. Нам переговоры сегодня преждевременны!
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