Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что актриса находится в стабильном состоянии

Дочь актрисы театра и кино, телеведущей Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии мамы. Анастасия Заворотнюк перестала выходить на сцену, сниматься в кино, общаться с поклонниками в соцсетях в 2018 году.
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