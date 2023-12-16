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Дочь Анастасии Заворотнюк сообщила, что актриса находится в стабильном состоянии

Дочь актрисы театра и кино, телеведущей Анастасии Заворотнюк рассказала о самочувствии мамы. Анастасия Заворотнюк перестала выходить на сцену, сниматься в кино, общаться с поклонниками в соцсетях в 2018 году.

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