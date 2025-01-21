Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Нацисты тоже следы заметали...

Нацисты тоже следы заметали...

В Курской области продолжают находить трупы гражданских русских людей. ВСУ убивали целыми семьями за пророссийскую позицию.

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Комментарии
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anna_n8mailru Надежда Антошкина
Я такой человек, что в тяжёлую минуту своему врагу протяну руку помощи, но этих (при случае) постараюсь закопать поглубже. И больше всего меня раздражает когда нас называют &quot;братьями&quot;. Ублюдки нам не братья и никогда, НИКОГДА!!! ими не будут.
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20 час.
Илдар Гилязетдинов
ну какой Нюрберг?,. Сперва историю изучите ,потом перлы швыряйте
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13 час.
Божко ОИ
К черту Нюрнберг. В этой войне у нас нет союзников. Российский военный трибунал.
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4 час.

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