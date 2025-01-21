Нацисты тоже следы заметали...

anna_n8mailru Надежда Антошкина

Я такой человек, что в тяжёлую минуту своему врагу протяну руку помощи, но этих (при случае) постараюсь закопать поглубже. И больше всего меня раздражает когда нас называют "братьями". Ублюдки нам не братья и никогда, НИКОГДА!!! ими не будут.