❗Открытие омской школы в «Серебряном береге» перенесли на 2026 год. До этого ее обещали ввести в эксплуатацию в июле этого года.
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❗Открытие омской школы в «Серебряном береге» перенесли на 2026 год. До этого ее обещали ввести в эксплуатацию в июле этого года.