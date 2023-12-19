Власти Крыма заявили о снижении цен на куриное мясо

По состоянию на 19 декабря цены на мясо курицы в Крыму снизились на 20% или на 100 рублей. Об этом заявила в интервью телеканалу «Крым 24» С заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова.
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