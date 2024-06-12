Над Белгородской областью сбит ещё один беспилотник

Сегодня около 12:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России, сообщило министерство обороны РФ.
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