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Царьград

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В Подмосковье уничтожили борщевик на 2 тыс. гектаров

В Подмосковье уничтожили борщевик на 2 тыс. гектаров

В подмосковных лесах за сезон уничтожили борщевик Сосновского на площади свыше 2 тыс. гектаров, что почти в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель.

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