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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Щербенев: «Кубок Кондрашина и Белова и Суперкубок Единой лиги станут хорошей проверкой сил»

В рамках подготовки к новому сезону «Зенит» выступит в Кубке Кондрашина и Белова и Суперкубке Единой лиги ВТБ.

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