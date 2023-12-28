Власти Николаевской области угрожают отправлять врачей на передовую

Врачей военно-врачебных комиссий (ВВК), которые брали взятки, могут отправить на передовую. Такое заявление сделал глава николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
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