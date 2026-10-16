Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 14 по 15 октября прошло федеральное оперативное мероприятие «Розыск». В ходе рейдов устанавливалось местонахождение граждан, уклоняющихся от следствия, дознания или суда, а также тех, кто избегает отбывания назначенного наказания.
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