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Еще много-много газ: Филиппины и Таиланд заинтересованы в закупке российского СПГ

Еще много-много газ: Филиппины и Таиланд заинтересованы в закупке российского СПГ

Филиппины заинтересованы в закупке российского сжиженного природного газа. Этого вопроса коснутся во время предстоящего визита делегации республики на Российскую энергетическую неделю в октябре, заявил «Известиям» посол страны в РФ Игорь Байлен.

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