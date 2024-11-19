Петербуржцам рассказали, как проходит зимовка серых жаб

В отличие от других животных, они не мигрируют в тёплые края Благодаря неравнодушным жителям более 17 тысяч особей успешно совершили миграцию, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга.
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