‼️🇺🇦🔥Бои на Южном фронте: 4-я база уничтожает врага вдоль всего Днепра ▪️Операторы дронов-камикадзе 4-й военной базы бьют по врагу вдоль всего берега реки Днепр в Херсонской области.
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