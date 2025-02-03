Этот год может войти в пятерку самых жарких в истории

Однако Вильфанд посоветовал не делать поспешных выводов, прогноз будет уточняться в середине года.фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»По предварительным прогнозам, этот год может войти в пятерку самых жарких на планете, но рекордов синоптики не ждут.