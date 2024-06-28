Роскачество назвало худшие корма для кошек: не вздумайте их брать Юлия ЧелкановаПоследнее исследование Роскачества подвергло критике несколько известных брендов кормов для домашних питомцев, которые не соответствуют установленным стандартам качества.
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