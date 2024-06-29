Alibaba перенесет дата-центры из Индии и Австралии в Мексику и ЮВА

Закрыть свои центры обработки данных в Австралии и Индии планирует подразделение облачных вычислений китайской корпорации Alibaba Group Holding, поскольку компания хочет развивать инфраструктуру на других рынках, пишет 28 июня подконтрольная коспании газета South China Morning Post.
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