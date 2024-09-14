Экономист призвал повысить алименты до 75% от зарплаты

Алексей Зубец считает, что такая мера поспособствует сокращению числа разводов в стране Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предложил увеличить размер алиментов до 75% от дохода, чтобы бросивший семью мужчина выплачивал их "всю свою оставшуюся жизнь".