Экономист призвал повысить алименты до 75% от зарплаты

Алексей Зубец считает, что такая мера поспособствует сокращению числа разводов в стране Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец предложил увеличить размер алиментов до 75% от дохода, чтобы бросивший семью мужчина выплачивал их "всю свою оставшуюся жизнь".
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