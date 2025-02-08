День российской науки. 08 февраля 1724 года по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук и художеств.
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День российской науки. 08 февраля 1724 года по распоряжению Петра I в России была основана Академия наук и художеств.
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