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Передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Сиэтл»

Передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Сиэтл»

«Рейнджерс» после серии поражений из четырех матчей добыл вторую победу подряд. В ночь на 17 января в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сиэтл Кракен».

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