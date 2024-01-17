Передача Панарина помогла «Рейнджерс» победить «Сиэтл»

«Рейнджерс» после серии поражений из четырех матчей добыл вторую победу подряд. В ночь на 17 января в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сиэтл Кракен».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии