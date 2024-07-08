Два клуба Медиалиги сыграют в новом сезоне Кубка России

Клубы Медиалиги Broke Boys и 2Drots примут участие в новом сезоне Кубка России. Любительские футбольные клубы Broke Boys и 2Drots примут участие в Кубке России сезона-2024/25, сообщается в официальном Telegram-канале турнира.
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