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Царьград

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Генерал Германии предсказал потерю Украиной Красноармейска в 2025

Генерал Германии предсказал потерю Украиной Красноармейска в 2025

Генерал Кристиан Фрейдинг из Министерства обороны Германии заявил о возможной потере Украиной контроля над стратегически важным городом Красноармейск в 2025 году, из-за настойчивых действий российских войск на Донбассе.

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