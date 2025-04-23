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Политика как она есть

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Карасин: публичная позиция Киева по Крыму ведёт к срыву переговоров

Карасин: публичная позиция Киева по Крыму ведёт к срыву переговоров

Публичная позиция Киева по вопросу признания российского статуса Крыма ведёт к срыву переговоров по мирному урегулированию конфликта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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