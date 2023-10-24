В Авдеевке нацистов «взяли на штыки и отбросили»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 24 октября 2023 года Юлия СоколоваНа авдеевском направлении войсками РФ был совершён успешный прорыв оборонительных редутов ВСУ в районе Красногоровки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии