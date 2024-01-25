«Никогда бы не оставила в детдоме»: мама из Владивостока рассказала о воспитании ребенка с синдромом Дауна

Согласно статистике ВОЗ, каждый 700–800-й ребенок в мире рождается с синдромом Дауна. Генетический сбой происходит независимо от образа жизни родителей, их здоровья или привычек: у ребенка появляется дополнительная хромосома.
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