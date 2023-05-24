Путин: неоколониальная система мира неизбежно уйдет в прошлое

Неоколониальная модель, при которой можно использовать ресурсы всего мира, останется в прошлом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Неоколониальная модель, при которой можно использовать ресурсы всего мира, останется в прошлом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам 11-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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