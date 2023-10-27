Коломойскому продлили содержание под стражей

Шевченковский суд Киева продлил содержание под стражей украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Он будет содержаться под стражей в течение двух месяцев с альтернативным залогом в размере 3,8 миллиарда гривен.
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