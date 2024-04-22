В Раде выступили за военную цензуру на Телеграм и TikTok. Буданов не видит смысла

На фоне одобрения Палатой представителей США закон о запрете TikTok народный депутат от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев призвал ввести на Украине «военную цензуру» на мессенджер Телеграм и соцсеть TikTok.