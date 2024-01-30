Кабмин внес изменения в положение о военно-врачебной экспертизе

Военные комиссары получат полномочия по направлению на военно-врачебную экспертизу россиян, поступающих на военную службу по контракту, следует из утвержденных Правительством изменений в положение о военно-врачебной экспертизе.
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