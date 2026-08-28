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Шинин о Квартальнове: «Проиграли 6 матчей подряд. Перед следующим включает музыку – что-то из Великой Отечественной. Каждый проникся, будто львы на лед выскочили. Проиграли 0:6»

Бывший защитник « Северстали » Александр Шинин поделился историей о том, как тренер Дмитрий Квартальнов настраивал хоккеистов на матч.

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