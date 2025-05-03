Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением мемориала советским воинам в Болгарии

В СМИ сообщается, что в Болгарии вандалы повредили мемориальный комплекс, посвящённый подвигу советских моряков-подводников экипажа подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота и болгарских подпольщиков в районе Камчии, в окрестностях Варны.
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