Глава СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением мемориала советским воинам в Болгарии

В СМИ сообщается, что в Болгарии вандалы повредили мемориальный комплекс, посвящённый подвигу советских моряков-подводников экипажа подводной лодки «Щ-211» Черноморского флота и болгарских подпольщиков в районе Камчии, в окрестностях Варны.