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Дражен Анзулович: «Это самая сложная ситуация, с которой я сталкивался в своей карьере»

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович рассказал о тяжелом положении, в которой оказалась красноярская команда, и назвал «Нижний Новгород» фаворитом предстоящего матча Лиги ВТБ.

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