Минобороны заявило об уничтожении склада с техникой ВСУ в Курской области

МО: расчеты гаубиц Д-30 уничтожили склад с техникой ВСУ в курском приграничье Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России ударили по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техникой в Курской области.
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