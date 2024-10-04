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Минобороны заявило об уничтожении склада с техникой ВСУ в Курской области

Минобороны заявило об уничтожении склада с техникой ВСУ в Курской области

МО: расчеты гаубиц Д-30 уничтожили склад с техникой ВСУ в курском приграничье Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России ударили по складам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с техникой в Курской области.

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