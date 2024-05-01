Волосы быстро пачкаются, нет объёма, приходится часто менять шампуни — что делать? Ответ от химика

Очищение кожи головы, важная составляющая ее здоровья, а также здоровья и красоты волос. Но что делать, если голова постоянно грязная? Если некачественно очищать кожу головы и волосы может произойти следующее: Болезни кожи головы (перхоть, себорейный дерматит); Выпадение волос, спровоцированное ….