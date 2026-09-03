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«ФосАгро» разместит облигации на 40 млрд рублей

«ФосАгро» разместит облигации на 40 млрд рублей

Срок обращения облигаций «ФосАгро» составит 2 года и 2 месяца, купонный период — 30 дней, а доходность будет зависеть от ключевой ставки Банка России плюс спред в 115 б.

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