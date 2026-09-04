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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Потапов о посте Кравцова: «Не понял, что он хотел сказать после слов «Леха». Будто искусственный интеллект накидал каких-то рандомных фраз»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал публикацию нападающего «Трактора» Виталия Кравцова .

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