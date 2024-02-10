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СК РФ подтвердил задержание экс-главы клиники «Медицина 24/7» Серебрянского

СК РФ подтвердил задержание экс-главы клиники «Медицина 24/7» Серебрянского

Следственный комитет России подтвердил задержание бывшего гендиректора и главврача частной московской клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского по делу о небезопасном оказании услуг, связанном со смертью пациентки.

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