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Украина и ирония судьбы: выживут те, кто уехал в страну-агрессор, а у оставшихся будущее – с мигрантами…

Украина и ирония судьбы: выживут те, кто уехал в страну-агрессор, а у оставшихся будущее – с мигрантами…

Global News USSR По результатам опроса более 30% молодых украинцев выехали на территорию именно России после начала СВО и комфортно себя там чувствуют.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Хоть что-то хорошее о у-государстве 404!
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1 час.
Natalija Osminina
Видимо платят Зеленскому за каждого убитого.
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26 мин.
Natalija Osminina
А это уже на горизонте.
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25 мин.

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