ФСБ задержала украинца, готовившего диверсии в ДНР

Сотрудники ФСБ задержали украинца, который готовил диверсии на объектах жизнеобеспечения в ДНР. «УФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Украины, готовивший подрывы на объектах жизнеобеспечения ДНР для срыва отопительного сезона», — сообщили в ведомстве.
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