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Воронежские новости

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Автомобилист выследил курьера после ссоры на дороге и ударил его по голове на парковке у воронежского ТЦ

Автомобилист выследил курьера после ссоры на дороге и ударил его по голове на парковке у воронежского ТЦ

Сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Воронежа, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 45-летнему курьеру.

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