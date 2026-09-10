Туск пригрозил блокировать рост цен на электроэнергию в Восточной Европе

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что страны Вышеградской группы будут блокировать инициативы, способствующие росту цен на электроэнергию.
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